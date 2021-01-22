Ледник на Алтае за минувший год удвоил темпы таяния из-за потепления

За 2020 год ледник Левый Актру на Алтае потерял более 10 метров своей высоты.

По данным ученых, последнее десятилетие на Алтае стало самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, которые регулярно ведутся с 1891 года. А 2020 год побил все температурные рекорды. В результате темпы потери массы ледника увеличились более чем в 2 раза.

- Совместно со специалистами из отдела гляциологии Института географии РАН мы обработали материалы полевого мониторинга и рассчитали индекс баланса массы Левого Актру, который составил минус 947 мм водного эквивалента, - рассказывает заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев. - То есть за этот год на всей площади в 5,3 кв. км ледник потерял более 10 метров своей высоты.

По данным ученых, криосфера Алтая - это своего рода "термометр", фиксирующий изменение климата во внутриконтинентальных горных территориях Евразии.

Исследователи отмечают, что таяние ледников является не только индикатором изменения климата, но и отправной точкой для новых природных катаклизмов. Например, повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации соли в морях.