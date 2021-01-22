В Кузбассе два горняка погибли при обрушении шахты

Обрушение горной породы произошло в ночь на пятницу в шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области. В результате два шахтера погибли, поиски еще одного продолжаются.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального СУ СК РФ. Отмечается, что в момент ЧП в забое находились 44 человека. Почти всех горняков удалось вывести из шахты, а трое оказались заблокированы под завалами. Сейчас спасатели поднимают на поверхность тела погибших.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).