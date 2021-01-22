В Новосибирске полицейские застрелили атаковавшего их мужчину

В Советском районе Новосибирска полицейские были вынуждены открыть огонь в ответ на стрельбу из окна. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, в результате перестрелки мужчина, находившийся в квартире, был убит.

Вчера в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 38-летний сибиряк заперся в квартире одного из домов по улице Аральской, ведет себя неадекватно, не пускает в дверь родных, а в ответ на попытки успокоить его, отвечает агрессивно. Вплоть до угрозы убийством.

На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. На лестничной площадке стоял отец дебошира, он рассказал стражам порядка, что в квартире имеется охотничье ружье МР-153 и сын заявляет о намерении его применить.

Требования полиции сдать оружие и проследовать в участок вооруженный мужчина игнорировал, напротив, стал угрожать убийством и людям в погонах. В итоге он как минимум дважды выстрелил из многозарядного ружья в правоохранителей, стоявших напротив окна. Дробь одного из выстрелов угодила в шлем сотрудника Росгвардии, что спасло ему жизнь.

Оперуполномоченный полиции и один из сотрудников ППС были вынуждены открыть ответный огонь. В результате мужчина в квартире получил два пулевых ранения и скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов при исполнении. В рамках расследования будет также дана оценка законности действий сотрудников полиции.