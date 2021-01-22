В Новосибирске ребенок на "плюшке" упал с высоты в пойму Оби

В Новосибирске 11-летний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу: он получил серьезные травмы во время катания с горки. Как рассказали в областном управлении СК, по факту инцидента проводится проверка.

По данным ведомства, ребенок катался на так называемой "плюшке" в районе Речного вокзала. Место не было оборудовано для подобного вида развлечений. В результате мальчик выехал за пределы импровизированной горки и упал в пойму реки Обь с высоты около 6-8 метров.

Как сообщили "Вести Новосибирск", в числе травм, которые получил пострадавший, врачи диагностировали переломы бедра, рук, лицевой кости черепа, нескольких позвонков. А помимо множественных ушибов, еще и закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в пазухи носа.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.