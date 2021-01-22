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22.01.2021 15:24
Рубрика: Общество

В России откроется первый Центр эмоционального образования

Текст: Мария Агранович

С 1 сентября 2021 года в России откроет свои двери необычная школа - первый в России Центр эмоционального образования. Случится это в Томской области.

Фото: Пресс-служба Министерства просвещения РФ
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Именно здесь 25 лет назад в Губернаторском Светленском лицее детей стали не только учить математике, физике и другим привычным предметам, но развивать внутренние эмоции. Лицей, до сих пор работавший в небольшом здании переоборудованного детского сада, переедет в большое просторное здание и станет Центром эмоционального образования. Директор - народный учитель Александр Сайбединов - за свою авторскую методику "Путь к не такой школе" несколько лет назад получил правительственную премию, а лицей стал Федеральной инновационной площадкой.

Суть в том, что в Светленском лицее "перекроили" учебный план в пользу творческих предметов. Изменили содержание образования, ввели художественно-эстетический блок, без которого школа становится "невкусной". Здесь вам и философия, и музыка, и театральные уроки, и изобразительное искусство - директор сам прекрасный художник. И если в обычной школе 95 процентов предметов - общеобразовательные, и лишь 5 - творческие, то в лицее у Сайбединова творческих занятий до 20 процентов.

- Во всем мире идет дискуссия о значении предметов художественно-эстетического цикла, о творчестве, о важности развития творческого мышления в школе, - говорит Александр Геннадьевич. - Идет нарастающая волна внимания к еще нераскрытым ресурсам творческих возможностей человека на фоне технического прогресса, породившего искусственный интеллект. Только системное творческое развитие человека способно уравновесить нарастающий дисбаланс ресурсов искусственного и так называемого "биологического", человеческого интеллекта.

В Светленском лицее "испытано на себе": творчество "подтягивает" вверх точные науки. Стоило только увеличить время на творческие предметы, как выросла успеваемость по математике и не только по ней.

- Ценность искусства пока еще не понята и не востребована в полной мере институтом школы, творческие предметы все еще находятся на "задворках" учебных программ, - считает Александр Сайбединов. - Но уже в ближайшее время творчество, уверен, станет одним из ведущих приоритетов образования. Только школа сохранит современную цивилизацию, но только это уже иная школа и иное образование, не отвергающее творчество, а выходящее из него - эмоциональное образование.

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