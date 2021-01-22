Житель Красноярска пойдет под суд за поджог Lexus из мести

Красноярские следователи направили в суд уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, его обвиняют в поджоге из мести чужого автомобиля.

Следователи установили, что летом этого года молодой человек едва не попал под колеса престижной иномарки. Это произошло на пешеходном переходе, отчего чудом не пострадавший пешеход возмутился и высказал все, что думал, водителю. Между ними произошел словесный конфликт.

Через месяц молодой человек увидел ту же самую иномарку - белый Lexus - на парковке в одном из жилых районов города. И решил отомститить. Для чего, как указывается в протоколе, он облили капот машины бензином и поджег его. Машина наполовину сгорела, общий ущерб хозяина авто составил около 1,5 миллиона рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника и задержали его. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Сейчас материалы дела направлены в Свердловский районный суд Красноярска.