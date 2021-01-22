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22.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперты увидели предпосылки к снижению цен на молоко, мясо и овощи

Текст: Татьяна Ткачёва
В 2021 году в России продолжится укрупнение агробизнеса, что позволит активным игрокам занять новые ниши на рынке и предложить потребителям качественный продукт по более низкой цене. Это следует из анализа сделок слияния и поглощения (M&A), проведенного экспертами Россельхозбанка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В отличие от других отраслей экономики, агропромышленный комплекс оказался менее уязвим для "коронакризиса". Инвесторы сохранили интерес к консолидации активов, особенно в растениеводстве.

Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Красноярского края
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- Значительный объем сделок был связан с приобретением компаний с высокой долговой нагрузкой. Это характерно для рынка M&A в период экономической неопределенности, - рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - В конце 2020 года мы наблюдали активность инвесторов, которая, на наш взгляд, сохранится, если в наличии будут предложения по продаже привлекательных активов.

Основными покупателями агробизнеса остаются российские стратегические инвесторы. Однако интерес к российским активам по-прежнему проявляют и иностранные компании. В краткосрочной перспективе основной объем сделок слияния и поглощения в АПК придется на растениеводство, считают аналитики банка. Здесь спрос на активы пока превышает предложение.

- В 2020 году растениеводство продемонстрировало рост финансовых показателей, поэтому сектор обращает на себя внимание инвесторов, - пояснил Дальнов. - В ближайшие пять лет мы прогнозируем сохранение положительной динамики по количеству сделок в растениеводстве.

В 2021 году и в последующие несколько лет укрупнение будет происходить в молочном животноводстве, переработке мяса и тепличном овощеводстве. Перспективными для сделок M&A остаются свиноводство и птицеводство. Рост конкуренции на рынке мясного сырья заставляет производителей снижать затраты, повышать производственную эффективность и рентабельность бизнеса. В том числе - через консолидацию активов. Помимо прочего, укрупнение позволяет компаниям увеличивать свою долю на рынке и усиливать позиции при переговорах с сетевым ритейлом. О покупке активов в животноводстве в минувшем году объявили компании из Ставрополья, Оренбуржья и других регионов.

- Активные игроки адаптируются к меняющимся условиям и стремятся выйти в новые сегменты. А бенефициаром станет потребитель, который получит более низкие цены и качественный продукт, - заключил Андрей Дальнов.

В регионах Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Компании Финансы Россельхозбанк Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга СКФО Ставропольский край ПФО Оренбургская область

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