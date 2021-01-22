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22.01.2021 15:21
Рубрика: Общество

На Балтийском флоте привили от COVID-19 более 6 500 военнослужащих

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

На Балтийском флоте продолжается второй этап вакцинации от COVID-19, привиты уже более 6500 военнослужащих.

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
В России началась массовая вакцинация от коронавируса

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в первую очередь вакцинируют военных медработников, которые непосредственно участвуют в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащих, несущих боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Инъекции второй компоненты вакцины военные медики делают пациентам через три недели после первой прививки. Все, кому был введен второй компонент вакцины, находятся под наблюдением медиков. Случаев осложнений или непереносимости прививки у военнослужащих не выявлено.

Вакцинация является добровольной и ведется после обязательного прохождения приема у врача-терапевта, подчеркнули в ведомстве. Для инъекций используется вакцина "Гам-КОВИД-Вак".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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