Пассажирка самолета Мурманск - Москва заплатит за курение 213 тысяч

Курильщица, из-за которой самолет совершил вынужденную посадку, оштрафована на сумму больше 200 тысяч рублей. Такое решение вынес Первомайский районный суд города Мурманска.

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Мурманской области, пассажирка авиарейса Мурманск - Москва была замечена за курением в туалете самолета. Отрицать произошедшее она не стала. Более того, когда старший бортпроводник оформлял документы по поводу нарушения правил нахождения на борту воздушного судна, женщина закурила повторно. Тогда командир самолета принял решение о вынужденной посадке на ближайший запасной аэродром Петрозаводска. Там нарушительницу сняли с борта сотрудники полиции.

Петрозаводским линейным отделом МВД РФ на транспорте в отношении пассажирки был составлен админпротокол. Штраф за правонарушение назначен небольшой - 500 рублей. Однако из-за вынужденной посадки авиакомпания понесла убытки в размере 212 966 рублей. В эту сумму вошли дополнительный расход топлива, сборы и обслуживание в аэропорту Петрозаводска, расходы на увеличение летного времени.

На суде ответчица настаивала, что необходимости в прерывании полета и внеплановой посадке не было, а значит, командир воздушного судна злоупотребил своим правом. Однако суд принял сторону истца и постановил взыскать указанную сумму в пользу авиакомпании.

Решение еще не вступило в законную силу.