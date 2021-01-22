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22.01.2021 10:48
Рубрика: Экономика

Пулково признали лучшим аэропортом Европы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Петербургская воздушная гавань признана лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково, исследование проводилось специалистами Международного совета аэропортов. За основу брались 34 показателя.

В частности, учитывалось, сколько времени занимает регистрация на рейс и досмотр багажа пассажиров, доступность навигации, чистота, комфортность залов ожидания, не только общих, но и бизнес-зоны.

Также оценивалась скорость Wi-Fi, количество парковочных мест. Специалисты анализировали количество точек общественного питания, изучали ассортимент магазинов. По 26 критериям аэропорт Пулково оказался в числе лидеров.

Стоит отметить, что Международный совет аэропортов признавал Пулково лучшей воздушной гаванью в Европе в 2015 и 2019 годах. А после масштабной реконструкции в 2014 году Пулково получил награду за наиболее значительные улучшения.

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