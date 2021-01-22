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22.01.2021 14:41
Рубрика: Культура

Театр музкомедии представит программу к Дню снятия блокады Ленинграда

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
К памятному Дню снятия блокады Ленинграда Театр музыкальной комедии по традиции представит серию общедоступных концертов - любой билет стоит всего 100 рублей.
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

23, 24, 26 и 27 января можно посмотреть недавнюю премьеру - постановку лауреата премии "Золотая маска" Филиппа Разенкова "Жар-птица. Песни о войне", посвященную 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Юлия Кудряшова /Молодежный театр на Фонтанке
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23 и 24 января в репертуаре также спектакль "Севастопольский вальс", романтическая история о любви, в которой нашли отражения события военных лет. Режиссер - лауреат Государственной премии России Игорь Коняев. Как отмечают в театре, популярная оперетта Константина Листова не теряет актуальности с 1960-х годов, неоднократно возвращаясь в репертуар в новой редакции и пользуясь любовью публики.

27 января состоится премьерный показ художественно-документального фильма "Блокадное рондо" - о работе Театра музыкальной комедии в блокадном Ленинграде. В основе сценария - мемуары артиста театра Анатолия Королькевича, собранные в его книге "А музы не молчали".

Во время съемок, которые велись в течение 2019 года и в которых приняли участие артисты и сотрудники театра, были обнаружены и собраны уникальные исторические материалы и свидетельства очевидцев тех страшных лет. Гражданский подвиг Театра музкомедии, работавшего в осажденном Ленинграде всю блокаду, впервые отражен в кинематографическом формате. Автор идеи - Карен Геворкян, режиссер - Ксения Закружных, оператор - Иван Багаев.

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