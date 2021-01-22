В Петербурге начался театральный фестиваль "БТК. Generation"

Новости

Кипр назвал дату открытия границ для туристов 17:09
Минпросвещения перезагрузит работу школ-инновационных площадок 17:06
В Москве возобновились работы по капитальному ремонту многоквартирных домов 17:00
Лимит по льготной сельской ипотеке планируется увеличить до 5 млн рублей 16:50
МИСиС запускает уникальную программу переподготовки преподавателей 16:49
Чиновник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины 16:37
Пассажирка самолета Мурманск - Москва заплатит за курение 213 тысяч 16:10
МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине 15:59
Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом 15:59
Тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом 15:58
Макгрегор заработает за бой против Порье в пять раз больше соперника 15:55
Госдума оперативно рассмотрит поправки о возрастных ограничениях на госслужбе 15:53
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности 15:43
За отравление детей в Буйнакске арестован директор "Водоканала" 15:27
В России откроется первый Центр эмоционального образования 15:24
В Москве продлен желтый уровень погодной опасности 15:21
Россия и Мьянма заключили соглашение о безопасности полетов 15:14
Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции 14:48
Путин и глава Евросовета обсудили возможности совместного производства вакцин 14:23
Украина отказалась принимать удерживаемых лиц из ДНР 14:23
Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре 14:16
Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность 14:10
В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве 13:57
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады 13:50
В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 15:41
Рубрика: Культура

В Петербурге начался театральный фестиваль "БТК. Generation"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
В петербургском Большом театре кукол проходит необычный проект "БТК. Generation". Организаторы называют его "фестиваль-лаборатория" и утверждают, что это единственная в России театральная инициатива, которая от начала и до конца создается исключительно молодыми специалистами - выпускниками творческих вузов.
Спектакль "Уроды". Фото: Пресс-служба Большого театра кукол. Спектакль "Уроды". Фото: Пресс-служба Большого театра кукол.
Спектакль "Уроды". Фото: Пресс-служба Большого театра кукол.

- Мы решили создать этот проект, когда поняли, что 73 процента выпускников творческих вузов сталкиваются с трудностями в устройстве на работу по специальности, - объясняют организаторы фестиваля. - У них нет качественного портфолио, достаточной известности и связей в профессиональном сообществе. Поэтому мы хотим создать социальный лифт, который поможет молодежи найти работу и реализоваться в выбранной профессии. На фестиваль приехали продюсеры и руководители театров со всей России, проводятся прямые трансляции. Удачные работы войдут в репертуар действующих театров, а сформировавшиеся команды смогут продолжить работу.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
Театр музкомедии представит программу к Дню снятия блокады Ленинграда

В проекте участвуют сто молодых деятелей: режиссеры, актеры, художники, продюсеры. Они разделились на семнадцать творческих команд, каждая из которых после серии лекций и мастер-классов создала свой спектакль. Что получилось, можно увидеть на четырех сценах Большого театра кукол до 24 января.

В основе большинства постановок - произведения литературы. Когда в прямом виде, как, например, "Похороните меня за плинтусом" Санаева, когда - в переосмысленном. Так, главная тема спектакля "Родькин чердак" - размышления Раскольникова о разъедающем душу страхе. Впрочем, молодые творцы черпают вдохновение не только в классике. В афише фестиваля - спектакли по работам Фрейда, текстам Ветхого Завета и даже по постам паблика "Лепра". Каждая постановка обладает своим художественным решением - от элементов клоунады до работы с разнообразными куклами.

Проект реализован на грант Росмолодежи.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"