В Петербурге начался театральный фестиваль "БТК. Generation"

- Мы решили создать этот проект, когда поняли, что 73 процента выпускников творческих вузов сталкиваются с трудностями в устройстве на работу по специальности, - объясняют организаторы фестиваля. - У них нет качественного портфолио, достаточной известности и связей в профессиональном сообществе. Поэтому мы хотим создать социальный лифт, который поможет молодежи найти работу и реализоваться в выбранной профессии. На фестиваль приехали продюсеры и руководители театров со всей России, проводятся прямые трансляции. Удачные работы войдут в репертуар действующих театров, а сформировавшиеся команды смогут продолжить работу.

В проекте участвуют сто молодых деятелей: режиссеры, актеры, художники, продюсеры. Они разделились на семнадцать творческих команд, каждая из которых после серии лекций и мастер-классов создала свой спектакль. Что получилось, можно увидеть на четырех сценах Большого театра кукол до 24 января.

В основе большинства постановок - произведения литературы. Когда в прямом виде, как, например, "Похороните меня за плинтусом" Санаева, когда - в переосмысленном. Так, главная тема спектакля "Родькин чердак" - размышления Раскольникова о разъедающем душу страхе. Впрочем, молодые творцы черпают вдохновение не только в классике. В афише фестиваля - спектакли по работам Фрейда, текстам Ветхого Завета и даже по постам паблика "Лепра". Каждая постановка обладает своим художественным решением - от элементов клоунады до работы с разнообразными куклами.

Проект реализован на грант Росмолодежи.