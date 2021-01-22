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Рубрика: Происшествия

Названы регионы с самым быстрым ростом числа киберпреступлений

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге за год на 780 процентов выросло число преступлений с использованием телекоммуникаций. Это следует из отчета МВД России о состоянии преступности в стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На втором месте по темпам роста Ингушетия, где число преступлений выросло на 167 процентов и Ленобласть (прирост - 142 процента).

В Севастополе, Москве и Новосибирской области рост киберпреступлений превысил 130 процентов. Высокие темпы зафиксированы также Подмосковье, Калужской, Липецкой и Новгородской областях.

Фото: iStock
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Стоит отметить, что число киберпреступлений росло во всех регионах. Например, в Ненецком автономном округе их количество увеличилось на 23,6 процента. Это самый низкий показатель по стране. Чуть больший рост в Коми - 24,2 процента. На 25,8 процента выросло число преступлений в Магадане.

Относительно низкий прирост числа киберпреступлений в этих регионах можно объяснить удаленностью территорий и тем, что в значительном количестве поселков наблюдаются перебои со связью.

Реже всего киберпреступления регистрируются в Чечне. Доля "звонков из служб безопасности банков" или сообщений о якобы попавших в ДТП родственниках составляет всего 3,7 процента от общего числа преступлений, совершенных в республике. На втором месте Дагестан (показатель 6,5 процента), на третьем - Ингушетия (11,2 процента).

"Лидерами" же являются Ханты-Манскийский и Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля киберпреступлений составляет 39,9 и 39,6 процентов соответственно. В Чувашии и Москве этот показатель - 37,5 и 37,3 процента, в Петербурге - 31,8 процента.

Вместе с ростом числа преступлений, связанных с компьютерной техникой и интернетом, растет и их раскрываемость. Петербург здесь также в лидерах - относительно прошлого года число раскрытых дел выросло на 289,9 процента. На 159 процентов увеличилась раскрываемость в Калужской области, на 129,8 - в Самарской.

В Марий Эл, Адыгее, Республике Тыва и Кировской области такие преступления стали раскрывать реже.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми СЗФО Новгородская область СЗФО Ленинградская область

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