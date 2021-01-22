Астраханские врачи спасли упавшего с 30-метровой вышки рабочего

В Астрахани хирурги городской клинической больницы №3 имени Кирова провели сложнейшую операцию, вернув к жизни 26-летнего рабочего, который сорвался с 30-метровой вышки связи при проведении монтажных работ.

После падения мужчину, являющегося жителем Ростова-на-Дону, госпитализировали с черепно-мозговой травмой, разрывами легкого, диафрагмы, печени, кишечника, переломом бедра, травами грудной клетки и таза. Состояние рабочего с каждой минутой ухудшалось в связи с сильным брюшным кровотечением и болевым шоком.

- В результате падения пациент потерял более двух литров крови, - рассказал хирург больницы Микаил Беков.

Операция, во время которой мужчине провели переливание донорской крови и восстановили органы, длилась больше трех часов.

- Парень родился в рубашке, его фактически собрали заново, - пояснили "РГ" в пресс-службе больницы.

Как сообщили в пресс-службе облминздрава, после операции пациенту выполнили дренирование грудной полости и остеосинтез бедра, проведена комплексная реабилитация, что позволило молодому человеку вернуться к привычной жизни.