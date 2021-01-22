На Кубани назначили нового руководителя Краснодарской таможни

Наталье Полосухиной 49 лет, она родилась в Петропавловске- Камчатском и имеет два высших образования, окончив в разные годы Камчатский государственный педагогический институт по специальности "математика, информатика и вычислительная техника, учитель" и Российскую таможенную академию (Владивостокский филиал) по специальности "таможенное дело".

Работать в таможне она начала в 1995 году в качестве инспектора отдела грузов Петропавловск-Камчатской таможни. За время службы занимала разные должности, в том числе начальника таможенного поста Морской порт Петропавловск-Камчатский, замначальника Камчатской таможни по экономической деятельности, первого заместителя начальника Камчатской таможни. Последним местом ее работы являлся пост начальника Камчатской таможни. Наталья Полосухина замужем и воспитывает двоих детей.

Стоит отметить, что Краснодарская таможня сейчас одна из крупнейших таможен на юге России. Она охватывает 95 процентов территории Краснодарского края (в том числе Сочи и другие города Черноморского побережья) и полностью Республику Адыгея. Кроме нее на Кубани есть еще только одна таможня - Новороссийская, работающая в этом городе. Общее число сотрудников Краснодарской таможни насчитывает 800 человек.