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22.01.2021 17:56
Рубрика: Происшествия

На Кубани задержали начальника лаборатории судэкспертиз минюста РФ

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани по подозрению в превышении должностных полномочий и шантаже задержали начальника краснодарской лаборатории судэкспертиз минюста России Геннадия Кутузова. Об этом сообщили в УФСБ региона.

В задержании высокопоставленного чиновника минюста участвовали также сотрудники Следственного комитета России. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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"По версии следствия, в октябре и декабре 2020 года подозреваемый потребовал от ряда подчиненных сотрудников передать ему часть денег, начисленных им в качестве премии, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Свои действия он аргументировал тем, что размер премии завышен и начислен избыточно. В результате начальник лаборатории незаконно получил в свои руки 155 тысяч рублей".

В ведомстве добавили, что руководитель лаборатории судэкспертиз также оказывал психологическое давление на одного из подчиненных экспертов, заставляя его не проводить порученную техническую экспертизу либо не отвечать в заключении на поставленные судом вопросы. При этом высокопоставленный сотрудник минюста использовал шантаж.

Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения на время расследования. Тем временем следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

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