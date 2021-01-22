В Краснодаре произошел крупный пожар в супермаркете

Сегодня вечером в Краснодаре произошел пожар в супермаркете на территории цветочного рынка, расположенного напротив дома по улице Владислава Посадского.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, о ЧП стало известно в 20.26. Через 10 минут сюда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Выяснилось, что огонь полыхает на площади в 150 квадратных метров. Были эвакуированы 100 человек.

На месте организовали штаб пожаротушения. В 21.56 пожар ликвидировали. На данный момент известно, что во время ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. Они отправлены в краевую клиническую больницу.