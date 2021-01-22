В Крыму побит исторический рекорд энергопотребления

В энергосистеме Республики Крым и Севастополя 20 января 2021 года зафиксирован новый исторический максимум потребления электрической мощности. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных связей и информации АО "Системный оператор единой энергосистемы".

Рекорд энергопотребления в зимний период установлен в 10 часов: по данным диспетчеров, в часы утреннего пика потребление энергомощности в Крымской энергосистеме достигло 1569 мегаватт. Это на 78 мегаватт выше отметки предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован еще при СССР - 10 января 1991 года в 19 часов.

- На рост потребления электрической мощности повлияла низкая среднесуточная температура наружного воздуха, - уточнили в департаменте общественных связей ЕЭС. - 20 января этого года она опустилась до отметки минус 5,8 градуса. Это на 6,1 градуса ниже температурной нормы для этого периода. С 18 по 20 января ежедневно фиксировалось превышение предыдущего исторического максимума нагрузок. Однако в этот период Крымская энергосистема функционировала стабильно.

Готовясь к предстоящей зиме, энергетики заранее просчитали возможные максимумы потребления электроэнергии на полуострове. С учетом этого прогноза был заблаговременно сформирован резерв мощности генерирующего оборудования. Мощность, вырабатываемая собственными генерирующими источниками Крымского полуострова, на час максимума составила 1077 мегаватт, а переток мощности из Кубанской энергосистемы по энергомосту - 492 мегаватта.

Напомним, в 2014 году собственная генерация Крыма составляла всего 160 мегаватт и большая часть электроэнергии поступала в регион с Украины. Именно поэтому в декабре националисты незалежной решили пойти на провокацию и полностью обесточили полуостров. Ситуацию спас оперативно построенный энергомост Кубань - Крым. В день пятилетия воссоединения Крыма с РФ 18 марта 2019 года были введены в эксплуатацию Таврическая ТЭС, Балаклавская ТЭС суммарной мощностью 940 мегаватт. Позже заработала и Сакская ТЭЦ, вырабатывающая еще 120 мегаватт электроэнергии. В конце 2020 года "Крымэнерго" завершило строительство сетей, гарантирующих полную выдачу мощности Таврической ТЭС в энергосистему полуострова.