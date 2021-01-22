Карантинные ограничения в Челябинской области продлили до 21 февраля

Режим самоизоляции для пожилых людей продлен в Челябинской области еще на две недели - до 21 февраля. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу глава региона Алексей Текслер.

- Режим повышенной готовности и связанный с ним запрет на проведение массовых мероприятий, требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, установлен в регионе бессрочно - до его отмены специальным распоряжением, - пояснили в пресс-службе губернатора. - Режим самоизоляции для граждан возрастной категории "65+" продлен еще на две недели: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля.

Как уже сообщала "РГ", по распространению инфекции регион выходит на плато. Число выздоровевших пациентов за последние две недели ежедневно на несколько десятков превышает количество заболевших. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,7 процента.

Кстати

За последние сутки из больниц выписаны 373 человека. Диагноз COVID-19 поставлен 293. Скончались 16 южноуральцев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 42654 случая заражения и 28641 выздоровления. 1565 заболевших скончались.