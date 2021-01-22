На Ямале сгорело общежитие

На Тарасовском месторождении в ЯНАО сгорело общежитие: пожарные более шести часов боролись с огнем, но отстоять здание не удалось.

По данным МЧС по Ямалу, пожар в Пуровском районе начался 21 января в 19:18 по местному времени. На месте происшествия работало 15 человек личного состава, в тушении задействовали три единицы спецтехники частной пожарной охраны.

Здание площадью 320 квадратных метров выгорело полностью. Причина пожара и причиненный им ущерб сейчас устанавливаются. Как уточнили РИА Новости в МЧС, никто в результате ЧП не пострадал.