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22.01.2021 12:27
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге открылся первый в России частный музей минералов

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Появление нового музея в обстоятельствах, когда сфера культуры переживает не самые лучшие времена - уже само по себе событие не рядовое, а в данном случае знаковое дня всех любителей и знатоков минералогии. Но музей, который открылся в Екатеринбурге, удивляет не только этим. Прежде всего, своими масштабами: в пяти залах на площади восемьсот квадратных метров представлены более трех с половиной тысяч уникальных минералов и предметов камнерезного искусства, которыми славится Урал.

Это единственный в России музей, где представлены частные коллекции минералов. В числе его резидентов есть настоящие корифеи-собиратели, люди, известные свой увлеченностью, создававшие коллекции всю жизнь: Владимир Пелепенко, Георгий Корендясев, Фират Нурмухаметов, а всего в списке более сорока человек. Поэтому музей камня, как ни парадоксально, задуман как "живой", его экспозиция будет постоянно меняться, обновляться, так что посетители смогут приходить в него регулярно и каждый раз удивляться новым шедеврам, созданным природой и руками человека.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Особое внимание в музее уделено минералам Свердловской области и Урала, здесь представлены камни, добытые в крупнейших месторождениях региона - Малышевском с его знаменитыми на весь мир изумрудами, Березовском, подарившем людям не только уникальные образцы пиритов и кварцев, но и редкий минерал крокоит, который изучал еще Ломоносов. Но на самом деле коллекция представляет минералы всего мира, недаром и сам музей имеет название "Планета".

В музейных витринах можно увидеть редкие флюоресцирующие минералы, интересные палеонтологические образцы. Часто бывает так, что коллекционеры, весь летний сезон проводящие "в полях", в буквальном смысле изводят единого камня ради тысячи тонн "руды". В витрине, представляющей Каменушинское месторождение, которое находится в Кемеровской области, показаны прекрасные образцы малахита, лазурита, редкого заринита, найденные исключительно в отвалах, то есть за время работы самого месторождения на их существование никто не обращал внимания.

Привлекает внимание и раздел экспозиции, где представлены образцы камнерезного искусства: фигурки, ограненные камни и знаменитые уральские горки из разных видов минералов.

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