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22.01.2021 08:02
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре в десятиэтажке пострадали три человека

Текст: Татьяна Воробьева

В ночь на пятницу огнеборцы потушили пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Ереванской в Екатеринбурге.

Сообщение о ЧП поступило в 01:49 по местному времени: горело в квартире на шестом этаже. "По лестничным маршам эвакуировали 52 человека, из них 29 были спасены с помощью дыхательных аппаратов, в том числе - 8 детей", - докладывает пресс-служба МЧС Свердловской области.

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В результате пожара пострадали три человека, их доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"На площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество. С огнем удалось справиться за 10 минут. В 03.35 пожару дан общий отбой", - сообщили в МЧС.

После проветривания подъезда жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Причина возгорания сейчас устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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