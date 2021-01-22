В Екатеринбурге при пожаре в десятиэтажке пострадали три человека

В ночь на пятницу огнеборцы потушили пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Ереванской в Екатеринбурге.

Сообщение о ЧП поступило в 01:49 по местному времени: горело в квартире на шестом этаже. "По лестничным маршам эвакуировали 52 человека, из них 29 были спасены с помощью дыхательных аппаратов, в том числе - 8 детей", - докладывает пресс-служба МЧС Свердловской области.

В результате пожара пострадали три человека, их доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"На площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество. С огнем удалось справиться за 10 минут. В 03.35 пожару дан общий отбой", - сообщили в МЧС.

После проветривания подъезда жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Причина возгорания сейчас устанавливается.