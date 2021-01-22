Ректоры решат, как студенты будут учиться в вузах после каникул

Студенты вузов Москвы заканчивают зимнюю онлайн-сессию и уходят на каникулы. По распоряжению Минобрнауки до 6 февраля в университетах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается дистанционное обучение. Что будет после каникул? Вернутся ли студенты в аудитории?

В Москве это решится на специальном собрании, которое в конце января проведет с руководителями вузов ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

- По просьбе министра я собираю ректоров. Скорее всего, у нас будет очный формат с некоторыми вкраплениями дистанционного, - сказал в эфире телеканала "Россия-1" Виктор Садовничий.

Напомним, студенты московских и питерских вузов ушли на полный дистант с 13 ноября 2020 года.