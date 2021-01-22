Россия готова активизировать отношения с Мьянмой в оборонной сфере

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Мьянму. На встрече с встрече с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном Шойгу подчеркнул, что Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами.

Шойгу отметил, что Россия укреплять весь спектр двусторонних связей с Мьянмой, с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.

Он выразил уверенность в том, что встреча с министром обороны Мьянмы будет способствовать развитию всех направлений партнерства в военной области. "Мы всегда открыты для предметного разговора", - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ в ходе визита также возложил венок к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы Нейпьидо.

Этот мемориал является национальным достоянием государства и символизирует народную память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость Мьянмы. Он посвящен как военнослужащим национальных вооруженных сил, так и гражданскому населению страны. В том числе представителям ряда малочисленных этнических групп, погибшим с 1949 года по настоящее время. На внутренних гранитных стенах комплекса золотом высечены 1788 имен граждан Мьянмы.

Мемориал был открыт 27 марта 2017 года, в день 72-й годовщины образования вооруженных сил республики. Он представляет собой мемориальный архитектурный комплекс из камня и гранита, расположенный перед площадью для проведения ежегодных военных парадов. Расположен в административном округе "Зейятири" (военный район) Нейпьидо.

Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35п, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводятся в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре.