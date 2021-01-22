Россия готова не откладывая вступить в контакт с США по продлению ДСНВ

Россия незамедлительно готова вступить в контакт с США по линии внешнеполитических ведомств, чтобы как можно скорее продлить Договор о мерах по дальнейшем сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом 22 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Срок действия Договора истекает 5 февраля.

"Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении Договора о СНВ на пять лет. Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года, - заявила Захарова. - Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Срок его действия составляет 10 лет с возможностью пролонгации еще на пять лет, если ни одна из сторон не откажется от соглашения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил 22 января, что все страны Альянса поддерживают продление ДСНВ.

"Мы не должны оказаться в ситуации, в которой бы не было соглашения, ограничивающего количество ядерных боеголовок, - отметил он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. - Поэтому продление ДСНВ очень важно... Все страны - члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас. НАТО на протяжении десятилетий поддерживала контроль над вооружениями, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление - это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай".