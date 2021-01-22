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22.01.2021 15:14
Рубрика: Власть

Россия и Мьянма заключили соглашение о безопасности полетов

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В ходе официального визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму подписано Соглашение о безопасности полетов воздушных судов.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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В присутствии главы нашего военного ведомства и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна подпись под документом от российской стороны поставил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Это событие - очередное свидетельство активизации эффективного и взаимовыгодного военно-технического сотрудничества двух стран. В Минобороны РФ отметили, что оно динамично развивается на основе нормативно-правовой базы, созданной с 2001 года. В ведомстве напомнили, что Россия уже поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключен контракт на поставку Мьянме шести истребителей Су-30СМЭ. Реализация данного контракта уже началась. Местное армейское командование не скрывает своего интереса и к другим современным российским системам вооружения.

Не стоит забывать, что обслуживание и модернизация произведенной в России военной техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре. Там работают с арсеналом различных видов, включая авиационный и бронетанковый.

Что же касается Соглашения о безопасности полетов воздушных судов, то оно будет действовать наряду с другим важным документом - Межправительственным соглашением об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, которое было заключено в 2018 году.

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