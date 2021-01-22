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22.01.2021 16:03
Рубрика: Власть

Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1", беспилотники "Орлан-10" и РЛС

Текст: Юрий Гаврилов
К уже имеющейся в вооруженных силах Мьянмы военной технике российского производства скоро добавятся зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотники "Орлан-10Е" и радиолокационные станции. Соглашение об их поставках было подписано в ходе официального визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Панцирь-С1" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС "Панцирь-С1" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"Панцирь-С1" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

От российской стороны подпись под документом поставил заместитель главы нашего военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин. Церемония прошла в присутствии Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Речь, в том числе, идет о современном арсенале, который хорошо себя зарекомендовал не только в Российской армии, но и был проверен в боевых условиях. В частности, в Сирии. Взять, к примеру, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он вооружен 12 ракетами и 1400 снарядами. Кроме того, там установлена пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм. Такой арсенал позволяет при любой погоде, днем и ночью уничтожать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности до 20 километров и высотах до 15 км.

Свои отменные боевые качества "Панцирь" успел подтвердить в Сирии, где комплексы прикрывают нашу авиабазу Хмеймим и позиции зенитных ракетных систем С-400. Известно, что в том числе с помощью "Панцирей" российские военные много раз успешно отражали атаки разведывательных и ударных беспилотников террористов. Точнее говоря, не допускали этих атак, сбивая дроны еще на подходе к нашим объектам.

Кроме того, "Панцири-С1" оказался эффективным средством против ракет. Данный факт подтвердили даже американские эксперты. Выходящий в США журнал National Interest вообще назвал "Панцирь" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. По оценке издания, такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в Соединенных Штатах не существует. В журнале написали, что российский "Панцирь" выступает в качестве окончательной линии обороны, встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотники и даже ракетную артиллерию. Далее следовал вывод - эта способность имеет решающее значение сегодня, во времена распространения ракетного оружия.

Хорошо отзываются эксперты и о беспилотнике "Орлан-10". При стартовой массе 14-18 килограммов, он способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, этот дрон может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 км в час и с расстояния в 120 километров в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. А еще с его помощью можно одновременно управлять четырьмя другими дронами и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БПЛА.

Все эти обстоятельства наверняка учли генералы из Мьянмы, когда выбирали новый арсенал для своих вооруженных сил.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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