Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1", беспилотники "Орлан-10" и РЛС

К уже имеющейся в вооруженных силах Мьянмы военной технике российского производства скоро добавятся зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотники "Орлан-10Е" и радиолокационные станции. Соглашение об их поставках было подписано в ходе официального визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу.

От российской стороны подпись под документом поставил заместитель главы нашего военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин. Церемония прошла в присутствии Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна.

Речь, в том числе, идет о современном арсенале, который хорошо себя зарекомендовал не только в Российской армии, но и был проверен в боевых условиях. В частности, в Сирии. Взять, к примеру, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он вооружен 12 ракетами и 1400 снарядами. Кроме того, там установлена пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм. Такой арсенал позволяет при любой погоде, днем и ночью уничтожать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности до 20 километров и высотах до 15 км.

Свои отменные боевые качества "Панцирь" успел подтвердить в Сирии, где комплексы прикрывают нашу авиабазу Хмеймим и позиции зенитных ракетных систем С-400. Известно, что в том числе с помощью "Панцирей" российские военные много раз успешно отражали атаки разведывательных и ударных беспилотников террористов. Точнее говоря, не допускали этих атак, сбивая дроны еще на подходе к нашим объектам.

Кроме того, "Панцири-С1" оказался эффективным средством против ракет. Данный факт подтвердили даже американские эксперты. Выходящий в США журнал National Interest вообще назвал "Панцирь" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. По оценке издания, такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в Соединенных Штатах не существует. В журнале написали, что российский "Панцирь" выступает в качестве окончательной линии обороны, встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотники и даже ракетную артиллерию. Далее следовал вывод - эта способность имеет решающее значение сегодня, во времена распространения ракетного оружия.

Хорошо отзываются эксперты и о беспилотнике "Орлан-10". При стартовой массе 14-18 килограммов, он способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, этот дрон может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 км в час и с расстояния в 120 километров в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. А еще с его помощью можно одновременно управлять четырьмя другими дронами и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БПЛА.

Все эти обстоятельства наверняка учли генералы из Мьянмы, когда выбирали новый арсенал для своих вооруженных сил.