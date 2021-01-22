Семь бесплатных приложений, которые должны быть на каждом смартфоне

Сделать работу со смартфоном более удобной гораздо проще, чем кажется. Ведь почти у каждого приложения по умолчанию есть один или даже несколько конкурентов, которые кому-то придутся больше по вкусу.

Какие же мобильные программы имеет смысл в обязательно порядке установить на девайс, чтобы общение с ним стало более легким и приятным? Есть как минимум пять типов таких приложений.

1. Альтернативные карты. Если по умолчанию установлены карты Google, то можно добавить "Яндекс.Карты", Maps.me или Waze. На одних чаще обновляются панорамы улиц, другие лучше работают с пробками в разных городах и строят маршруты проезда на общественном транспорте, на третьих есть "народное" редактирование данных и добавление информации о дорожных происшествиях в реальном времени, четвертые лучше строят пешеходные маршруты в удаленных деревнях и селах.

2. Менеджер паролей. Это может быть Dashlane, 1Password, KeePass, LastPass (и еще несколько на выбор). Если вы пользуетесь несколькими браузерами, каждый из которых помнит только свой набор паролей (а таких людей много), то общий менеджер паролей сослужит хорошую службу.

3. Альтернативная камера. В дополнение к камере по умолчанию от производителя никогда не будет лишним поставить легендарную Google Camera или какой-то профессиональный инструмент с поддержкой ручной выдержки/диафрагмы, чтобы более точно контролировать процесс съемки.

4. Альтернативная клавиатура - Gboard от Google или SwiftKey от Microsoft. Нередко клавиатуры, уже установленные в системе, не такие удобные, как эти две.

5. Необычная оболочка (или launcher) взамен той, которую установил производитель. Любители аскетичного дизайна полюбят Google Now (она же Google Старт), а те, кто любит возиться и долго все настраивать под себя, оценят Nova Launcher.

6. Еще один браузер. В дополнение веб-обозревателю по умолчанию никогда не будет лишним поставить Chrome, Firefox или Opera. Не исключено, что "дефолтный" браузер после этого будет забыт навсегда как страшный сон.

7. Приложение для спорта. Это может быть Adidas Training, Nike Training Club или что-то еще. Зачем оно нужно? Тем, кто сидит за компьютером, просто небходимо делать зарядку, пусть даже короткую. В условиях удаленки, когда многие не ходят на работу, а медленно передвигаются между кроватью, кухней и письменным столом, очень важно сохранять активность. Приложения умеют напоминать о необходимости подвигаться и предлагают обширный список тренировок - от часовых "потогонок" до коротких разминок на пять минут.