Сирийские средства ПВО отразили авиаудары Израиля

Минувшей ночью Израиль нанесли ряд ракетных ударов по сирийской провинции Хама, сообщает 22 января сирийское государственное информагентство SANA.

Около четырех часов утра со стороны ливанского города Триполи ракеты нанесли удары по ряду целей в провинции Хама. "Сирийские средства ПВО отреагировали на это, сбив большинство ракет", - сказано в сообщении.

Между тем, по информации агентства военных новостей ANNA-NEWS, местные источники в Хаме заявили о жертвах среди мирного населения, в частности - о гибели семьи из трех человек в результате удара с воздуха.

Ранее Израиль наносил удары по сирийской провинции Дейр-Эз-Зор в ночь с 12 на 13 января.