СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции

Стала известна реакция Следственного комитета РФ на появившиеся в интернете призывы к детям и подросткам выйти на запрещенные акции. Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По результатам проверки размещенных в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ - "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей".

Петренко напомнила, что на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания.

Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности, уточнила представитель Следственного комитета.