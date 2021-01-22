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Скончалась актриса из "Остаться в живых" и "Вавилона-5" Мира Фурлан

Новости
    22.01.2021, 13:02
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В возрасте 65 лет скончалась актриса Мира Фурлан, известная благодаря своим ролям в сериалах "Вавилон 5" и "Остаться в живых", а также участию в фильме Эмира Кустурицы "Папа в командировке" и сербском сериале "Аисты вернутся". Об этом стало известно из записи в ее аккаунте в Twitter.

Режиссер "Вавилона 5" Дж. Майкл Стражински сообщил, что узнал о смерти Миры Фурлан от актера Питера Джурасика, которому позвонил муж Фурлан, сербский режиссер Горан Гайич. Стражински написал прочувствованный некролог, в котором он говорит о невосполнимой утрате и о горестных мыслях, которые разделяет вся съемочная команда "Вавилона 5". Режиссер решил не распространяться о причинах смерти, сказав лишь о том, что в течение последнего времени все надеялись на то, что Мира пойдет на поправку. Он охарактеризовал Фурлан как замечательного человека, удивительно талантливого и душевно щедрого, она сумела стать другом для всех участников проекта. По его словам, особенно тяжело переживают новость актеры, работавшие бок о бок с Мирой, они какое-то время могут пребывать в молчании, что не должно быть превратно истолковано. Эта не первая смерть участника проекта, и каждый раз вести об уходе из жизни близких соратников воспринимаются все тяжелее.

Фурлан родилась 7 сентября 1955 года в СФРЮ, в Загребе, прошла обучение в Загребской театральной академии и начала свою профессиональную карьеру в Хорватском национальном театре. Свою первую кинороль она получила в 1977 году. Фильм Кустурицы "Папа в командировке" ("Отац на службеном путу") с её участием, который вышел в 1985 году, получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале.

В США Фурлан играла в театре, снималась в кино и на телевидении, а также записала несколько музыкальных альбомов, среди них - "Тысячу лет назад в Югославии" (1000 years ago in Yugoslavia).

В 2008 году Фурлан сыграла роль в крайне популярном сербском сериале "Аисты вернутся" ("Вратиће се роде"), в котором можно лицезреть молодого Милоша Биковича. Режиссером сериала стал ее муж Горан Гайич.

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