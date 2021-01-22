Скончалась актриса из "Остаться в живых" и "Вавилона-5" Мира Фурлан

В возрасте 65 лет скончалась актриса Мира Фурлан, известная благодаря своим ролям в сериалах "Вавилон 5" и "Остаться в живых", а также участию в фильме Эмира Кустурицы "Папа в командировке" и сербском сериале "Аисты вернутся". Об этом стало известно из записи в ее аккаунте в Twitter.

Режиссер "Вавилона 5" Дж. Майкл Стражински сообщил, что узнал о смерти Миры Фурлан от актера Питера Джурасика, которому позвонил муж Фурлан, сербский режиссер Горан Гайич. Стражински написал прочувствованный некролог, в котором он говорит о невосполнимой утрате и о горестных мыслях, которые разделяет вся съемочная команда "Вавилона 5". Режиссер решил не распространяться о причинах смерти, сказав лишь о том, что в течение последнего времени все надеялись на то, что Мира пойдет на поправку. Он охарактеризовал Фурлан как замечательного человека, удивительно талантливого и душевно щедрого, она сумела стать другом для всех участников проекта. По его словам, особенно тяжело переживают новость актеры, работавшие бок о бок с Мирой, они какое-то время могут пребывать в молчании, что не должно быть превратно истолковано. Эта не первая смерть участника проекта, и каждый раз вести об уходе из жизни близких соратников воспринимаются все тяжелее.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v — J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021

Фурлан родилась 7 сентября 1955 года в СФРЮ, в Загребе, прошла обучение в Загребской театральной академии и начала свою профессиональную карьеру в Хорватском национальном театре. Свою первую кинороль она получила в 1977 году. Фильм Кустурицы "Папа в командировке" ("Отац на службеном путу") с её участием, который вышел в 1985 году, получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале.

В США Фурлан играла в театре, снималась в кино и на телевидении, а также записала несколько музыкальных альбомов, среди них - "Тысячу лет назад в Югославии" (1000 years ago in Yugoslavia).

В 2008 году Фурлан сыграла роль в крайне популярном сербском сериале "Аисты вернутся" ("Вратиће се роде"), в котором можно лицезреть молодого Милоша Биковича. Режиссером сериала стал ее муж Горан Гайич.