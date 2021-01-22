СМИ: Упаковка от замороженных продуктов может хранить COVID

ВОЗ предупредила: коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. О рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, связанных с этой опасностью, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание цитирует: "Последние исследования и сообщения подчеркивают, что вирус может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения, а также что передача вируса может проходить от упаковки к человеку". В рекомендациях ВОЗ также говорится, что риск для потребителей оценивается как минимальный, однако "в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства, и вирус может оставаться в еде в ходе международных перевозок".

Предупреждение оказалось несколько преждевременным: газета сообщила, что после получения чернового варианта документа и использования его в публикации, представители ВОЗ заявили о том, что данная версия рекомендаций была отправлена случайно и нуждается в доработке.

Газета также напомнила, что в ноябре китайское правительство обязало национальные таможенные органы обеспечить жесткий контроль и "всестороннюю дезинфекцию" импортируемой замороженной пищевой продукции "в связи с участившимися случаями ввоза из-за границы товаров с коронавирусом на упаковке". Ответственность за качество проверки власти возложили на административные органы регионов с непременным условием, что все работы по дезинфекции должны тщательно протоколироваться, после чего отчеты будут храниться в течение двух лет для выявления "слабых звеньев" в случае возникновения локальных вспышек.