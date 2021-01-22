Соцсети удалили до 50% сообщений с призывами к участию в незаконных акциях

На основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Больше всего такой информации удалили YouTube и "ВКонтакте" - по 50%, TikTok - 38%.

"Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях. К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер", - сообщила пресс-служба ведомства, передают РИА Новости.

Накануне Роскомнадзор распространил сообщение о выявлении информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях на таких интернет-площадках, как TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Отмечается, что все эти шесть интернет-площадок планирует оштрафовать за нарушение закона.

Согласно нормам статьи 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января 2021 года, данным интернет-платформам грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до 10% от размера годовой выручки.

"Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги", - подчеркивается в сообщении.