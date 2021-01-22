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22.01.2021 16:00
Рубрика: Общество

Совбез РФ передал Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, вывезенные нацистами

Текст: Иван Егоров
В пятницу, 22 января, в Москве секретарь Совбеза Николай Патрушев передал 12 святынь начала 18-го века митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону.

"По обращению митрополита Тихона в адрес руководства страны были организованы мероприятия по поиску и возвращению утраченных икон", - рассказал Николай Патрушев. После чего, по его словам, был проведен целый комплекс специальных мероприятий и в частной коллекции за рубежом были обнаружены иконы, вывезенные во время оккупации из Псковской епархии на территорию Германии.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Как отметил секретарь Совбеза, проведенная экспертиза показала, что они написаны в мастерской Псково-Печерского монастыря неизвестными авторами в первой трети 18 века. Уникальность их еще и в том, что все они были написаны в единственном экземпляре. Мастер, писавший их, не делал списка, то есть копий этих икон. После возвращения икон на Родину, для них были сделаны современные киоты из карельской березы.

Митрополит Тихон поблагодарил Совет безопасности за работу по возвращению драгоценных икон в Россию. По его словам, святыни займут достойное место в жизни православных псковских христиан.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в аппарате Совбеза, это серия из 12 минейных, то есть месячных, икон, с изображениями наиболее почитаемых в русском Православии святых. Они расписаны красками на основе яичной темперы на дереве и левкасе - грунте, состоящем из мела или алебастра и клеевых слоев.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Для того, чтобы верующие могли по правилам почитать икону каждого отмечаемого праздника, святого или торжества по годовому канону, их располагали на аналое в середине церкви. Но поскольку хранение такого большого количества необходимых отдельных икон вызывало затруднение, возникли так называемые помесячные, полугодовые и годовые минейные иконы. На них на одной доске вместе изображались святые и торжества за целый месяц, полугодие и даже весь год.

По данным экспертизы, каждая из представленных икон находится в хорошей сохранности и отличается чрезвычайно тонким, скрупулезно точным движением кисти автора, а также точно подобранным цветовым оформлением. В целом эксперты оценили коллекцию из 12 икон как чрезвычайно интересный пример русской иконографии. Для православных верующих эти святыни - бесценны.

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