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22.01.2021 00:38
Рубрика: Власть

Укрупнение левых

"Справедливая Россия" начала процесс объединения с двумя непарламентскими партиями
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 12(8363)
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" поддержали решение о слиянии в одну политическую организацию. Вчера руководящие органы всех трех партий провели заседания, на которых обсудили процесс объединения и приняли политические заявления. В них декларируется, что новая партия должна стать второй в стране, а объединение лево-консервативных и патриотических сил назрело давно.
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. Фото: РИА Новости Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. Фото: РИА Новости
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. Фото: РИА Новости

"Мы вступаем в процесс объединения", - сообщил журналистам в четверг лидер справороссов Сергей Миронов по итогам заседания президиума центрального совета партии. Длинное название объединенной партии будет звучать как "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а короткое - "Справедливая Россия - За правду".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Эксперты ожидают появления новых лиц в Госдуме

Коалиция создается на базе "Справедливой России". Как заявил Миронов, это принципиальное решение согласовано с лидером "За правду" Захаром Прилепиным и главой "Патриотов России" Геннадием Семигиным. "Это значит, что в момент проведения трех съездов две другие партии примут те или иные юридические решения, в результате которых они как политические партии в тот день прекратят свое существование", - уточнил Миронов. Он добавил, что, возможно, "Патриоты России" и "За правду" захотят оставить общественные движения с таким названием. Однако юридически они перестанут существовать.

Миронов подтвердил, что по договоренности с коллегами возглавить новую политическую организацию может он сам, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин станут сопредседателями. На выборах в Госдуму в федеральный список укрупненной "СР" тоже войдет три кандидатуры - Миронова, Прилепина, Семигина. "Пока не было процедуры объединения, я планировал быть один в федеральной части списка. Думаю, что не ошибаюсь, если там будет три кандидатуры", - сказал Миронов. Впрочем, окончательные решения в таких случаях принимают съезды.

Глава "Патриотов России" Геннадий Семигин. Фото: РИА Новости

В политическом заявлении партии Захара Прилепина "За правду" говорится, что перед новой левой коалицией стоят задачи по формированию второй по численности и влиянию лево-консервативной фракции в Госдуме восьмого созыва. Еще одна цель - "добиться вхождения в правительство парламентского большинства значительного числа представителей объединенной лево-консервативной партии общим числом до 1/3 членов кабинета министров".

Коалиция ставит задачу стать второй партией в стране - после "Единой России"

"Думаю, что мы вполне можем поставить серьезную задачу - стать второй партией в стране", - заявил и лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин. В заявлении политсовета этой непарламентской партии выражается надежда, что новая коалиция объединит "всех, кто считает себя истинным патриотом нашей страны".

Из заявлений "Патриотов России" и "За правду" также следует, что они считают вопрос о лидерстве и структуре новой партии открытым.

Так, Геннадий Семигин выразил надежду на равноправное объединение. "Для нас очень важно, чтобы те программные установки, которые есть в нашей и в других партиях, нашли свое отражение в программе новой партии", - сказал он. А в заявлении "За правду" отмечается, что в объединении будут сформированы и новые руководящие органы, новая региональная сеть, а вопрос о лидерстве будет решаться отдельно на съезде.

Лидер партии "За правду" Захар Прилепин. Фото: РИА Новости

Между тем в Центризбиркоме уже пояснили, что новая партия при хорошей организации работы успеет принять участие в выборах в Госдуму. "Единственное требование к партии - к моменту участия в выборах у нее должны быть зарегистрированы региональные отделения более чем в 50% субъектов РФ. Партии могут участвовать в выборах, когда они информируют минюст о преодолении этого барьера", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина. Причем продолжительность процедуры регистрации зависит от того, будут ли партии объединены на базе уже существующей или будет создана новая партия. "При использовании юридической формы одной из партий вся инфраструктура уже имеется - здесь уже решаются больше политические, чем юридические моменты", - говорит она.

Съезды всех трех партий пройдут синхронно 22 февраля в Москве. Ожидается, что именно там будут приняты необходимые изменения в партийный устав и состоится избрание руководящих органов. А 26 января президиум центрального совета "СР" обсудит проект совместного манифеста. Сергей Миронов рассчитывает, что после объединения "Справедливая Россия" не сменит курс. "У нас есть абсолютно четкое понимание, что все наши партии - это лево-патриотические партии", - сказал он. Вместе с тем лидер справороссов не исключил, что до парламентских выборов к коалиции могут примкнуть известные люди из других политических сил.

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