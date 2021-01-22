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22.01.2021 10:14
Рубрика: Экономика

Спрос на шубы из-за холодов вырос на 20 процентов

Текст: Алексей Дуэль

Морозная погода, продержавшаяся в первые недели год в Центральной России, привела к 20% росту спроса на шубы. Такие данные приводит крупнейший российский оператор фискальных данных "Платформа ОФД", передает ТАСС.

Фото: iStock
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"В период с 1 по 20 января 2021 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2020 года в РФ продажи шуб и меховых изделий в натуральном выражении (число покупок) выросли на 21%, - сообщили в "Платформе ОФД". - Средний чек покупки составил 26 080 рублей, на 20% выше, чем в прошлом году в то же время". Особенно высоким был спрос на неделе с 11 по 17 января, больше всего меховых изделий купили в столице и Московской области.

Лидеры продаж - изделия из искусственного меха, норковые шубы, полушубки и жилеты.

Кроме шуб, активно покупали детские шапки-шлемы и вязаные шапки для взрослых, куртки с пухом, детские куртки и куртки-анораки. Шапки в среднем подорожали на 3%, средний чек - 1575 рублей, куртки - на 17%, до 7370 рублей за штуку.

Кроме того, активно покупали валенки (пятикратный рост спроса), термобелье (рост расходов в 3,2 раза) и термоноски (в 12,8 раз).

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