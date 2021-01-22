Украина отказалась принимать удерживаемых лиц из ДНР

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что передача части пленных граждан Украины от ДНР Киеву остановлен. Самолет, который должен был доставить людей из Минска в Киев, не вылетел. Об этом Кравчук рассказал в эфире принадлежащего экс-президенту Порошенко "5 канала".

Удерживаемые лица должны были быть переданы депутату украинского парламента, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку.

Кто именно запретил вылет самолета, остается неясным. По некоторым данным, запрет наложили власти Украины.

Днем ранее Медведчук проинформировал главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, что готов организовать возвращение пленных из ДНР домой, к семьям. По словам главы ОПЗЖ, полномочные представители ДНР и ЛНР в середине января написали ему письмо, в котором сообщили, что готовы передать пленных через Медведчука, причем в одностороннем порядке, в качестве жеста "гуманизма и милосердия в преддверии праздника Крещения Господня".

"Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине", - заявил Медведчук.

Речь идет о девяти людях, в том числе четырех женщинах - гражданках Украины, которые обвиняются в ДНР и ЛНР по статьям "госизмена" и "шпионаж", за что им грозит длительное тюремное заключение.

МИД Украины 20 января выступил с заявлением, в котором назвал инициативу Медведчука по освобождению пленных "нарушением устоявшихся механизмов освобождения лиц", в первую очередь из-за того, что пленных передают Медведчуку, которого МИД Украины квалифицировал как "частное лицо".

Таким образом, пленные остаются в заключении, в то время как украинская сторона не может прийти к консенсусу внутри.