В ближайшие годы в России построят 410 млн кв м жилья

К 2024 году в России планируется построить 410 млн кв м жилья. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате, сообщает ТАСС.

При этом около половины новостроек - до 200 млн кв м - будут индивидуальными жилыми домами, отметил министр. В 2020 году, по предварительным оценкам, было построено более 80 млн кв м жилья, на индивидуальное жилищное строительство пришлось чуть менее половины от этой площади, рассказал Файзуллин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в 2024 году объемы строительства должны вырасти до 90 млн кв.м жилья в год. Каждый десятый метр жилья в стране будет новым. К 2030 году предполагается увеличить строительство до 120 млн кв м, к этому времени в России должно быть возведено около миллиарда кв м жилых домов.

При этом в нацпроекте "Жилье и городская среда" появился новый показатель - работу регионов будут оценивать не только по количеству новостроек, но и по уровню доступности жилья. Он рассчитывается из стоимости квартир и доходов населения.