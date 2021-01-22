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22.01.2021 19:01
Рубрика: В мире

В ФРГ зафиксирован первый случай заражения бразильским штаммом COVID-19

Текст: Константин Волков

У авиапассажира, прибывшего во Франкфурт из Бразилии, обнаружен бразильский штамм коронавируса, при этом симптомов заболевания у человека не было, сообщает 22 января DW со ссылкой на министра социальной сферы федеральной земли ФРГ Гессен Кая Клозе.

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Вирусологи отмечают, что нет оснований полагать, что новый штамм может привести к более тяжелому течению заболевания. Ранее немецкий Институт Роберта Коха заявил, что бразильский штамм аналогичен южноафриканскому, и что, возможно, он легче передается.

При этом ситуация с коронавирусом в Германии остается сложной, 22 января в стране было зафиксировано более 50 000 человек, скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Только за последние сутки скончались 859 человек.

В стране до 14 февраля действует строгая изоляция. При этом власти отмечают снижение уровня заболеваемости.

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