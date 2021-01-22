В Госдуме опровергли повышение тарифов на мобильную связь

В ближайшее время не должно произойти резкого роста тарифов сотовой связи. Распространявшиеся на прошлой неделе подобные сообщения не соответствует действительности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

На минувшей неделе тиражировалось заявление о том, что в январе-феврале вырастут тарифы на сотовую связь. Однако для изменения тарифов действуют требования, установленные законом, сообщил парламентарий в эфире "ДумаТВ".

- Любые существенные изменения тарифов сотовой связи, во-первых, должны согласоваться с Федеральной антимонопольной службой, - подчеркнул он. - Во-вторых, оператор сотовой связи заранее должен предупреждать абонентов об изменении тарифных условий, заранее их публиковать и еженедельно представлять свои данные о тарифах в Министерство цифрового развития.

По словам главы комитета, "в ФАС такие предложения не заходили, и ФАС согласовывать их не намерена, Минцифры также мириться с этим не будет".