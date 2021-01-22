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22.01.2021 13:29
Рубрика: Власть

В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток - 2"

Текст: Татьяна Замахина

Проект "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на чинимые ему препятствия. В этом уверен председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

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Этому не смогут помешать "амбиции отдельных стран, желание продвинуть свои коммерческие интересы в виде СПГ или желание геополитического влияния на всех и вся", подчеркнул депутат на пресс-конференции.

К настоящему времени преодолена главная проблема - технологическая возможность завершения проекта, указал Завальный. Впрочем, он не исключил, что сроки реализации проекта могут быть скорректированы.

Ввод газопровода поможет европейским потребителям получать газ по более низкой цене, обратил внимание глава комитета. Кроме того, реализация проекта значительно повысит экологичность поставок российского газа в Европу.

Завальный добавил, что комитет по экономике и энергетике Бундестага и комитет по энергетике Госдумы на онлайн-встрече 27 января обсудят эту тему. А именно - объединение усилий для парламентской поддержки проекта "Северный поток - 2", преодоления всех санкционных ограничений.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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