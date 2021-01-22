В Мексике выросла смертность от коронавируса

Увеличение числа случаев заражения коронавирусом и смертности от последствий заболевания зафиксировали власти столицы Мексики. Об этом на пресс-конференции рассказала глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

"С 18 декабря 2020 года, когда в Мехико вновь был введен наивысший уровень эпидемической тревоги, последствия заражения коронавирусом унесли жизни 6 024 человек. Ежедневно фиксировалось в среднем 177 летальных исходов среди инфицированных пациентов", - со ссылкой на мэра Мехико пишет ТАСС.

О первых случаях выявления коронавируса в Мексике сообщили в феврале 2020 года. С начала эпидемии в стране выявлено 424 тысячи 666 случаев заражения, от последствий болезни скончались 25 тысяч 798 человек. Загрузка городских больниц в столице страны равна 90% - это больше, чем во всех остальных регионах Мексики.