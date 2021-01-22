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22.01.2021 02:35
Рубрика: В мире

В Мексике выросла смертность от коронавируса

Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell
Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell

Увеличение числа случаев заражения коронавирусом и смертности от последствий заболевания зафиксировали власти столицы Мексики. Об этом на пресс-конференции рассказала глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

Фото: iStock
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"С 18 декабря 2020 года, когда в Мехико вновь был введен наивысший уровень эпидемической тревоги, последствия заражения коронавирусом унесли жизни 6 024 человек. Ежедневно фиксировалось в среднем 177 летальных исходов среди инфицированных пациентов", - со ссылкой на мэра Мехико пишет ТАСС.

О первых случаях выявления коронавируса в Мексике сообщили в феврале 2020 года. С начала эпидемии в стране выявлено 424 тысячи 666 случаев заражения, от последствий болезни скончались 25 тысяч 798 человек. Загрузка городских больниц в столице страны равна 90% - это больше, чем во всех остальных регионах Мексики.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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