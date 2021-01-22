В Новой Зеландии запустят новую программу выкупа оружия у населения

Правительство Новой Зеландии объявило о новой программе выкупа оружия у населения в рамках реформы национального законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщила министр полиции страны Пото Уильямс.

"Оружие будут собирать в полицейских участках по всей стране по предварительной записи. Компенсацию выплатят только тем, кто имеет действительную лицензию на огнестрельное оружие, незаконные владельцы будут освобождены от ответственности за нарушение закона", - приводит подробности ТАСС.

Принимать оружие у населения полиция начнет уже первого февраля, а завершить программу рассчитывают первого августа. Уточняется, что размер компенсации будет зависеть от марки и состояния оружия и составит от 25% до 95% стоимости. На новую программу правительство страны предусмотрело 15,5 миллиона новозеландских долларов (11,2 млн долларов США).

Реформирование законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия в Новой Зеландии, началось после нападения на мечети в городе Крайстчерч 15 марта 2019 года.