В Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на COVID-19

Чаще других ложноотрицательный результат на коронавирус показывают экспресс-тесты, рассказал в эфире телеканала "Доктор" замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, именно при использовании быстрых тест-систем появляется больше всего ошибок. Имеются в виду тесты, выдающие результаты через 15-20 минут. "Здесь результат 50 на 50 - абсолютно точно", - говорит Горелов.

Самое важное в тестах, отмечает он, специфичность и чувствительность. При выборе тест-систем со специфичностью выше 92% ошибок практически не случается. Но и человеческий фактор играет роль. На результат теста влияет профессионализм медработника во время забора материала.