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22.01.2021 18:55
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Перенесшие коронавирусную инфекцию могут до осени не вакцинироваться, рассказал в эфире телеканала "Доктор" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Перенесшие коронавирусную инфекцию могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени", - подчеркнул Горелов. Он также отметил, что если человек переболел какой-либо острой респираторной вирусной инфекцией, то лучше подождать не менее двух недель перед тем, как прийти на прививку от COVID.

Между первой и второй вакциной лучше максимально обезопасить себя от каких-либо инфекций, так как иммунитет от коронавируса вырабатывается не сразу.

По словам Горелова, заболеть от вакцины нельзя, но у всех разный организм, поэтому если человек после прививки чувствует недомогание, повышение температуры, это вполне нормальная реакция. Симптомы пройдут сами собой через несколько дней.

Общество Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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