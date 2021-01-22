В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Перенесшие коронавирусную инфекцию могут до осени не вакцинироваться, рассказал в эфире телеканала "Доктор" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Перенесшие коронавирусную инфекцию могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени", - подчеркнул Горелов. Он также отметил, что если человек переболел какой-либо острой респираторной вирусной инфекцией, то лучше подождать не менее двух недель перед тем, как прийти на прививку от COVID.

Между первой и второй вакциной лучше максимально обезопасить себя от каких-либо инфекций, так как иммунитет от коронавируса вырабатывается не сразу.

По словам Горелова, заболеть от вакцины нельзя, но у всех разный организм, поэтому если человек после прививки чувствует недомогание, повышение температуры, это вполне нормальная реакция. Симптомы пройдут сами собой через несколько дней.