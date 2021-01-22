В России объявлен конкурс на создание при вузах спецшкол-интернатов

Шестьсот миллионов рублей на три года, - такую субсидию могут получить ведущие университеты России на создание при вузах школ-интернатов для одаренных детей. Субсидия положено победителям конкурса, о проведении которого объявило министерство науки и высшего образования РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, прием заявок - с 25 января по 25 февраля 2021 года. Участвовать могут вузы двух категорий - "федеральный университет" и "национальный исследовательский университет", а также ведущие классические университеты страны.

Другое непреложное условие - разработанная в вузе программа развития специализированного учебного научного центра (СУНЦ) предусматривает обучение не менее 250 человек и проживание в интернате не менее 100 обучающихся.

Победители конкурса будут объявлены не позднее 25 марта.

Среди уже существующих и наиболее известных в России СУНЦ - Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которая ведет отсчет своей истории с 1963 года, сейчас функционирует на правах факультета и реализует программы среднего общего образования с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии, информатики.

Практически одновременно со школой Колмогорова в Москве была образована Физико-математическая школа при Новосибирском государственном университете, которая теперь носит имя своего основателя академика М. А. Лаврентьева. С юных лет здесь обучают талантливых мальчишек и девчонок, проявивших особые способности и интерес к естественным наукам.

Всего в России на этот день известно четыре образовательных учреждения с подобным статусом. Помимо двух уже упомянутых, это СУНЦ при Уральском федеральном университете и Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева Санкт-Петербургского госуниверситета.