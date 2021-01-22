В России пройдут выставки, посвященные 800-летию Александра Невского

Патриарший совет по культуре совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке епархий Русской православной церкви проведет в 2021 году во всех действующих исторических парках "Россия - моя история" выставки, посвященные святому князю Александру Невскому.

Годовой план выставочных мероприятий, связанных с именем святого Александра Невского, утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выставки пройдут в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Махачкале, Якутске, Южно-Сахалинске, Казани, Самаре, Перми, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Саратове, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Пятигорске и Владивостоке. При этом все мероприятия будут организовываться с учетом эпидемиологической обстановки и требований Роспотребнадзора.

Справка "РГ"

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского был подписан президентом России. Главные церковные торжества, посвященные 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского должны пройти 12 сентября и 6 декабря 2021 года (12 сентября церковь отмечает день перенесения мощей благоверного князя в Санкт-Петербург, а 6 декабря - день его кончины).

В юбилейном году запланировано провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.