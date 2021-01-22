В Сирии началось строительство храма Святой Софии

В преимущественно христианском городе Скальбия сирийской провинции Хама строят храм Святой Софии, прообразом которого послужил храм Святой Софии в Стамбуле.

Строительство планируется закончить в середине июля этого года, сообщает ТАСС.

Предполагается, что собор станет также памятником военным и местным ополченцам, защищавшим Скальбию от боевиков в ходе сирийского конфликта.

На территории храма будет два монумента в честь погибших, один - посвященный погибшим сирийским военнослужащим, а другой - российским.

При этом городские власти отмечают, что у архитекторов не было задачи в точности воссоздать Святую Софию Константинопольскую. У собора в Скальбии будет схожий купол, в остальном проект оригинален.