Одобрена первая вакцина длительного действия против ВИЧ

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование комбинированного препарата длительного действия для лечения ВИЧ. Инъекции его будут делаться ежемесячно.

Как сообщает MedicalXpress, вакцина может стать альтернативой ежедневному приему таблеток для лечения ВИЧ, который практикуется сейчас. Комбинация состоит из двух веществ - каботегравира и рилпивирина. Специалисты уверены, что ежемесячная инъекционная терапия повысит качество жизни пациентов.

Также у данной схемы есть перспективы в плане лечения пациентов, которым сложно придерживаться необходимости ежедневного приема препаратов: например, людям с психическими заболеваниями или лицам, имеющим проблемы с злоупотреблением психоактивными веществами.

Известна стоимость этой комбинации: 5940 долларов США за начальную, более высокую дозу и 3960 долларов ежемесячно за поддерживающую инъекцию. Сколько придется платить пациенту, зависит от его страховки и прочих факторов. Фармпроизводитель планирует также получить разрешение на использование каботегравира для профилактики ВИЧ-инфекции. Есть два исследования, которые показали его эффективность в этом направлении.