Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции довольно проста, но предполагает соблюдения ряда рекомендательных ограничений после прививки. Первое и самое главное правило, как считает профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн, следует воздержаться от употребления алкоголя, так как спиртное снижает иммунный ответ организма.

Кроме того, постараться не нервничать по пустякам, так как борьба со стрессом "отвлекает" организм от основной задачи - создавать защиту от вируса.

- По возможности, хотя бы за день до вакцинации и пару дней после нужно вести более спокойный образ жизни. Конечно, это не значит, что вы должны лежать и не можете никуда пойти. У вас продолжается обычная жизнь, без каких-то резких перегрузок и волнений, без ссор и драк, - заявил KP.RU Анатолий Альтштейн.

Не рекомендуется расчесывать место укола и воздействовать на него горячей водой, не ходить в бассейн и баню.

- Маленькая ранка в месте прокола должна зажить. В принципе, это происходит за считанные часы, но в бане можно растереть место укола мочалкой, и таким образом инфицировать область укола, - комментирует эксперт.

Не рекомендуется принимать лекарства, направленные на подавление иммунитета. А так, если у человека разболелась голова, и он выпьет парацетамол, то ничего страшного не произойдет.