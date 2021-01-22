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22.01.2021 11:44
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Вакцинация от коронавирусной инфекции довольно проста, но предполагает соблюдения ряда рекомендательных ограничений после прививки. Первое и самое главное правило, как считает профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн, следует воздержаться от употребления алкоголя, так как спиртное снижает иммунный ответ организма.

Фото: iStock
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Кроме того, постараться не нервничать по пустякам, так как борьба со стрессом "отвлекает" организм от основной задачи - создавать защиту от вируса.

- По возможности, хотя бы за день до вакцинации и пару дней после нужно вести более спокойный образ жизни. Конечно, это не значит, что вы должны лежать и не можете никуда пойти. У вас продолжается обычная жизнь, без каких-то резких перегрузок и волнений, без ссор и драк, - заявил KP.RU Анатолий Альтштейн.

Не рекомендуется расчесывать место укола и воздействовать на него горячей водой, не ходить в бассейн и баню.

- Маленькая ранка в месте прокола должна зажить. В принципе, это происходит за считанные часы, но в бане можно растереть место укола мочалкой, и таким образом инфицировать область укола, - комментирует эксперт.

Не рекомендуется принимать лекарства, направленные на подавление иммунитета. А так, если у человека разболелась голова, и он выпьет парацетамол, то ничего страшного не произойдет.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Медицина и здоровое питание

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